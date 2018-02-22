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Из-за морозов в Ярославской области ввели режим повышенной готовности
22 февраля 2018 15:23
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Главное управление МЧС России по Ярославской области перевели в режим «Повышенная готовность» из-за надвигающихся морозов, спасатели развернули штаб по контролю за неблагоприятными погодными явлениями.
— Мониторинг погоды на территории Ярославской области проходит каждый час через единую диспетчерскую службу и через дежурную смену ярославского Гидрометцентра.
Чтобы не допустить пожаров, в МЧС организовали обходы и инструктаж жителей области, особое внимание уделяется домам с печным отоплением.
Для быстрого реагирования на возможные ДТП и заторы за трассами будут следить через 15 видеокамер и с помощью сервиса «Яндекс.Пробки». На дорогах области развернут 23 стационарных и три мобильных пункта обогрева. Водителей большегрузов каждые два часа будут информировать о погоде по радиосвязи.
Для ликвидации возможных аварий готовы привлечь до 155 бригад. 895 человек и 352 машины готовы к выезду, в мороз к ним присоединятся еще 1816 человек и 483 машины от МЧС.
Быть начеку коммунальщикам поручил мэр Ярославля Владимир Слепцов. Власти решили сделать в понедельник, 26 февраля, свободное посещение в детских садах и школах. Мороз, по экстренному прогнозу МЧС, ожидается до –35 градусов.
Фото: МЧС
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