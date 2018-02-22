Из-за морозов в Ярославской области ввели режим повышенной готовности

МЧС перевели в режим «Повышенная готовность»

Главное управление МЧС России по Ярославской области перевели в режим «Повышенная готовность» из-за надвигающихся морозов, спасатели развернули штаб по контролю за неблагоприятными погодными явлениями.

— Мониторинг погоды на территории Ярославской области проходит каждый час через единую диспетчерскую службу и через дежурную смену ярославского Гидрометцентра.

Чтобы не допустить пожаров, в МЧС организовали обходы и инструктаж жителей области, особое внимание уделяется домам с печным отоплением.

Для быстрого реагирования на возможные ДТП и заторы за трассами будут следить через 15 видеокамер и с помощью сервиса «Яндекс.Пробки». На дорогах области развернут 23 стационарных и три мобильных пункта обогрева. Водителей большегрузов каждые два часа будут информировать о погоде по радиосвязи.

Быть начеку коммунальщикам поручил мэр Ярославля Владимир Слепцов. Власти решили сделать в понедельник, 26 февраля, свободное посещение в детских садах и школах. Мороз, по экстренному прогнозу МЧС, ожидается до –35 градусов.