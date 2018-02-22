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«Президент» с молочным вкусом: в Ярославской области создали новый вид шоколада
22 февраля 2018 13:46
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Ярославские производители умеют удивлять. Шоколадная фабрика в Большесельском районе запустила производство президентского шоколада.
Для него придумали особую упаковку — чёрную с золотым гербом России. В ней будет упакован горький шоколад. «Президент» с молочным вкусом будет продаваться в белой упаковке с золотым тиснением.
— Новый бренд относится к категории авторского продукта, поскольку сделан из оригинальных сортов какао-бобов из стран Латинской Америки, Африки и Азии, — рассказали на фабрике.
Планируется, что такой шоколад можно будет увидеть и на прилавках ярославских магазинов.
Кстати, ярославский губернатор тоже не прочь побаловаться сладостями, на шоколадной фабрике он даже сам приготовил конфеты.
Фото: Ярославский регион
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