«Президент» с молочным вкусом: в Ярославской области создали новый вид шоколада

В Ярославле придумали новый шоколадный бренд

Ярославские производители умеют удивлять. Шоколадная фабрика в Большесельском районе запустила производство президентского шоколада.

Для него придумали особую упаковку — чёрную с золотым гербом России. В ней будет упакован горький шоколад. «Президент» с молочным вкусом будет продаваться в белой упаковке с золотым тиснением.

— Новый бренд относится к категории авторского продукта, поскольку сделан из оригинальных сортов какао-бобов из стран Латинской Америки, Африки и Азии, — рассказали на фабрике.

Планируется, что такой шоколад можно будет увидеть и на прилавках ярославских магазинов.

Кстати, ярославский губернатор тоже не прочь побаловаться сладостями, на шоколадной фабрике он даже сам приготовил конфеты.