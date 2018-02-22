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Пенсионер, сбивший женщину на переходе, отказался говорить с полицией
22 февраля 2018 13:51
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Пенсионер, который на «Ладе-Гранте» проехался по упавшей на переходе женщине, отказался рассказывать полиции, как это произошло.
— Несколько дней мы пытались вызвать, дозвониться, но с нами на связь никто не идет, — рассказали в управлении ГИБДД по Ярославской области. — Вчера инспекторы дважды выезжали к нему домой.
Задев и практически проехав по 45-летней женщине, которая поскользнулась на переходе, 75-летний водитель скрылся. Искали его всем городом. 13 февраля полиция установила нескольких людей, которые могли быть причастны к ДТП. И сотрудники ГИБДД установили водителя, который был за рулем «Лады».
За то, что пенсионер скрылся с места ДТП, его лишили прав на год. Сейчас полиция продолжает расследование уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Фото: УМВД
Видео: Камеры «Ярнет», УМВД по Ярославской области
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