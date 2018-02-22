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Город

Смотрели и смеялись: в Рыбинске ВАЗ сгорел, остановившись у обочины

22 февраля 2018 12:53
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Рыбинск, пожар, сгорела машина

Утро не задалось у водителя ВАЗа в Рыбинске. От морозов, видимо, произошло замыкание в проводке, и машина загорелась прямо у обочины дороги.

Но проезжавшие мимо водители и пассажиры с остановки напротив отреагировали лишь съёмкой происходящего на видео. Пять минут снимали разгоравшийся всё сильнее автомобиль. За это время успели приехать пожарные и отряд полиции, чтобы разобраться с ЧП.

 

— И, как всегда, никто не поможет, а будут стоять и снимать на камеру мобильника происходящее, да ещё посмеиваться! Надеюсь, все живы, — обсуждает в «Подслушано в Рыбинске» Наталия Молодцова.

— Машины проезжали мимо. Но здесь автомобильный огнетушитель и не помог бы, — рассуждает Роман Белявин о равнодушии горожан. — Там огонь и на приборной панели, и под капотом. В пламени и салон.

Однако спасти «пятнашку» в первые пару минут можно было бы и машинным огнетушителем. Вот только в семь утра поблизости таких смельчаков не нашлось.

Как обезопасить свою машину от возгорания?

Руководитель ярославского отделения федерации автовладельцев России объясняет, на что обратить внимание в своём автомобиле в морозы.

 — Как правило, морозы не являются первопричиной подобных происшествий, — говорит Темур Абдулаев. — Вопрос больше к аккумулятору и к более длительному прогреву автомобиля перед поездкой. А также к своевременной проверке проводки и работы разных нагревательных элементов.

— Есть ещё один нюанс — после -30 градусов, если масло старое в машине или полусинтетическое, оно может загустеть, — рассказывает владелец автосервиса в Ярославле Андрей Трифф. — И при запуске может выдавить прокладки. Поэтому при такой температуре лучше автомобиль вообще не заводить.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
Видео: Елена Новикова/Vk.com
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