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Смотрели и смеялись: в Рыбинске ВАЗ сгорел, остановившись у обочины
22 февраля 2018 12:53
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Утро не задалось у водителя ВАЗа в Рыбинске. От морозов, видимо, произошло замыкание в проводке, и машина загорелась прямо у обочины дороги.
Но проезжавшие мимо водители и пассажиры с остановки напротив отреагировали лишь съёмкой происходящего на видео. Пять минут снимали разгоравшийся всё сильнее автомобиль. За это время успели приехать пожарные и отряд полиции, чтобы разобраться с ЧП.
— И, как всегда, никто не поможет, а будут стоять и снимать на камеру мобильника происходящее, да ещё посмеиваться! Надеюсь, все живы, — обсуждает в «Подслушано в Рыбинске» Наталия Молодцова.
— Машины проезжали мимо. Но здесь автомобильный огнетушитель и не помог бы, — рассуждает Роман Белявин о равнодушии горожан. — Там огонь и на приборной панели, и под капотом. В пламени и салон.
Однако спасти «пятнашку» в первые пару минут можно было бы и машинным огнетушителем. Вот только в семь утра поблизости таких смельчаков не нашлось.
Как обезопасить свою машину от возгорания?
Руководитель ярославского отделения федерации автовладельцев России объясняет, на что обратить внимание в своём автомобиле в морозы.
— Как правило, морозы не являются первопричиной подобных происшествий, — говорит Темур Абдулаев. — Вопрос больше к аккумулятору и к более длительному прогреву автомобиля перед поездкой. А также к своевременной проверке проводки и работы разных нагревательных элементов.
— Есть ещё один нюанс — после -30 градусов, если масло старое в машине или полусинтетическое, оно может загустеть, — рассказывает владелец автосервиса в Ярославле Андрей Трифф. — И при запуске может выдавить прокладки. Поэтому при такой температуре лучше автомобиль вообще не заводить.
Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
Видео: Елена Новикова/Vk.com
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