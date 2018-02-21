В Ярославле ищут спасателей

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Главное управление МЧС России по Ярославской области ищет сотрудников в пожарно-спасательные части.
Возраст кандидатов должен быть от 18 до 40 лет, образование может быть высшим, средне-специальным или средним. Конечно, должны быть крепкое здоровье и высокие морально-деловые качества.
— Сейчас нам требуются старший пожарный, пожарный и пожарный-водитель, — рассказали в МЧС.
За работу обещают зарплату от 25 тысяч в зависимости от должности, 40 дней отпуска в год и дополнительные отпуска за стаж в органах внутренних дел.
Сотрудники требуются в противопожарные части Ярославля, Рыбинска и Ростова.
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Фото: Александра Савельева
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