За месяц в ярославских кафе и ресторанах оставили почти миллиард рублей

Жители Ярославской области миллионы рублей тратят на кафе

Ярославцы в январе оставили в кафе, ресторанах, закусочных и столовых города 768,7 миллиона рублей. И это, оказывается, ещё не так много, ведь в январе 2017 года эта сумма в сопоставимых ценах была больше на 5%.

Специалисты Ярославльстата подсчитали, сколько мы тратим на заведения общепита каждый месяц в году. Так, декабрь оказался самым разгульным, видимо, из-за массовых корпоративов — больше 850 миллионов рублей заработали кафе и рестораны.

— Оборот общественного питания в январе, как правило, ежегодно бывает самым низким в году, — уточняется в статистике Ярославльстата.

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