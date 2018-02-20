|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
За месяц в ярославских кафе и ресторанах оставили почти миллиард рублей
20 февраля 2018 13:25
2 125 11
Ярославцы в январе оставили в кафе, ресторанах, закусочных и столовых города 768,7 миллиона рублей. И это, оказывается, ещё не так много, ведь в январе 2017 года эта сумма в сопоставимых ценах была больше на 5%.
Специалисты Ярославльстата подсчитали, сколько мы тратим на заведения общепита каждый месяц в году. Так, декабрь оказался самым разгульным, видимо, из-за массовых корпоративов — больше 850 миллионов рублей заработали кафе и рестораны.
— Оборот общественного питания в январе, как правило, ежегодно бывает самым низким в году, — уточняется в статистике Ярославльстата.
Накануне в Брагино закрыли за антисанитарию пиццерию.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров