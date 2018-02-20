Более восьми тысяч жителей Ярославской области заболели ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ не превышает эпидемический порог

В Ярославской области специалисты Роспотребнадзора зафиксировали всплеск заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю в больницы и поликлиники обратились более 8 тысяч человек, которым врачи поставили такой диагноз. Из них почти 3,5 тысячи человек — ярославцы.

— Это сезонный уровень заболеваемости ОРВИ, который соответствует среднемноголетним показателям, — уточнили в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области. — Заболеваемость не превышает эпидемический порог.

Специалисты рассказали, что делать, чтобы не слечь с вирусной простудой:

есть как можно больше продуктов, содержащих витамин C;

тщательно мыть руки с мылом;

промывать нос;

проветривать и увлажнять воздух в помещении;

при контактах с заболевшим в семье или вне дома начать принимать противовирусные препараты как можно скорее.

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