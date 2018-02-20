Надпись «Навальный» не дала ярославскому сугробу привилегий

Зря только краску извели

Похоже, что лайфхак, сработавший в Москве и в Томске, не даст результата в Ярославле. Надпись «Навальный» на сугробах заставляла коммунальщиков в других городах экстренно убирать сугробы. А в Ярославле?

— Надпись «Навальный» не дает сугробу привилегий, — рассказали в мэрии. — Убирать снег будут по плану.

Надпись на куче снега появилась вечером. Сугроб мешает обзору при выезде из двора на улице Ляпидевского, и местные жители решили избавиться от него с помощью баллончика краски.