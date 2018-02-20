|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Надпись «Навальный» не дала ярославскому сугробу привилегий
20 февраля 2018 11:09
1 979 4
Похоже, что лайфхак, сработавший в Москве и в Томске, не даст результата в Ярославле. Надпись «Навальный» на сугробах заставляла коммунальщиков в других городах экстренно убирать сугробы. А в Ярославле?
— Надпись «Навальный» не дает сугробу привилегий, — рассказали в мэрии. — Убирать снег будут по плану.
Надпись на куче снега появилась вечером. Сугроб мешает обзору при выезде из двора на улице Ляпидевского, и местные жители решили избавиться от него с помощью баллончика краски.
Фото: «Жесть Ярославль»/VK.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров