На 99,9% Тутаеву оставят его название

Старинному городу оставят комсомольское имя

Вопрос с переименованием Тутаева в Романов-Борисоглебск до сих пор окончательно не решён. Хотя судьба города уже на 99,9% определена.



— В Государственной думе не было вынесено окончательного решения. Рекомендовали провести ещё один референдум-опрос жителей. Мы провели и получили окончательное решение, — рассказал председатель ярославской областной думы Михаил Боровицкий. — Теперь, полагаю, Госдума вынесет отрицательное решение.



Эпопея с переименованием возникла по инициативе местный властей, и её живо подхватили ярославские депутаты в Госдуме. Но она потерпела фиаско буквально при первом же обсуждении.

Справка 76.ru

До 1918 года Тутаев назывался Романов-Борисоглебском, который в свою очередь образовался в 1822 году путём слияния городов Романов и Борисоглебск. После победы Октябрьской революции город сменил своё название из-за упоминания царской фамилии. За несколько месяцев он пережил несколько переименований, но в итоге власти решили увековечить фамилию одного из красноармейцев и назвали его Тутаев. Эпопея с переименованием могла начаться еще в 1941 году, когда город мог получить имя Менделеев, но война помешала осуществить задуманное.

В начале 90-х в Тутаеве прошло два референдума о возвращении городу исторического названия Романов-Борисоглебск, но оба раза большинство жителей проголосовали против этой инициативы.

В 2015 году на городском совете было вынесено решение о переименовании Тутаева в Романов-Борисоглебск на основании опроса граждан, большинство из которых выступило за изменение названия города.

Но тутаевцы ждать изменений не стали — уже придумали городу логотип. Это логотип Тутаева. Но как бы... не совсем Тутаева. Почему на изображении два названия одного города.