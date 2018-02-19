На 99,9% Тутаеву оставят его название

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Вопрос с переименованием Тутаева в Романов-Борисоглебск до сих пор окончательно не решён. Хотя судьба города уже на 99,9% определена.
Справка 76.ru
До 1918 года Тутаев назывался Романов-Борисоглебском, который в свою очередь образовался в 1822 году путём слияния городов Романов и Борисоглебск. После победы Октябрьской революции город сменил своё название из-за упоминания царской фамилии. За несколько месяцев он пережил несколько переименований, но в итоге власти решили увековечить фамилию одного из красноармейцев и назвали его Тутаев. Эпопея с переименованием могла начаться еще в 1941 году, когда город мог получить имя Менделеев, но война помешала осуществить задуманное.
В начале 90-х в Тутаеве прошло два референдума о возвращении городу исторического названия Романов-Борисоглебск, но оба раза большинство жителей проголосовали против этой инициативы.
В 2015 году на городском совете было вынесено решение о переименовании Тутаева в Романов-Борисоглебск на основании опроса граждан, большинство из которых выступило за изменение названия города.
Но тутаевцы ждать изменений не стали — уже придумали городу логотип. Это логотип Тутаева. Но как бы... не совсем Тутаева. Почему на изображении два названия одного города.
Фото: Полина Страусова/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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