В Ярославском районе в доме сгорела женщина

Дом полностью сгорел

Сегодня рано утром загорелся частный дом в Ярославском районе в селе Красное. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС в 5:54.

На место отправились спасатели из трех пожарных частей. Больше шести с половиной часов четыре пожарные машины и 12 человек тушили огонь.

Пожар полностью уничтожил дом площадью 48 квадратных метров.

В доме сгорела женщина

— В доме сгорела женщина, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Сейчас её личность устанавливается.

Причину пожара выясняют специалисты.

За прошлый вечер в Ярославской области сгорели четыре частные бани.