В Ярославском районе в доме сгорела женщина

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Сегодня рано утром загорелся частный дом в Ярославском районе в селе Красное. Сообщение об этом поступило в дежурную смену МЧС в 5:54.
На место отправились спасатели из трех пожарных частей. Больше шести с половиной часов четыре пожарные машины и 12 человек тушили огонь.
Пожар полностью уничтожил дом площадью 48 квадратных метров.
— В доме сгорела женщина, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Сейчас её личность устанавливается.
Причину пожара выясняют специалисты.
За прошлый вечер в Ярославской области сгорели четыре частные бани.
Фото: МЧС
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