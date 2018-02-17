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Немного устали: два ярославца переночевали в отделении банка
17 февраля 2018 15:09
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Устали настолько, что остались спать в том месте, где находились. То есть прямо в отделении банка.
Двоих мужчин заметили прохожие через стеклянную дверь круглосуточного отделения с банкоматами на проспекте Октября. Они увалились спать прямо у дверей — один даже не поленился снять куртку.
— В шесть часов утра мимо проходил, увидел, — рассказывает ярославец Сергей. — Стучать к ним не стал.
На вид одеты мужчины довольно прилично. Видимо, ярославцы перегуляли накануне вечером.
Фото: Читатель 76.ru
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