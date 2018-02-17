Немного устали: два ярославца переночевали в отделении банка

Двое уснули прямо в банке

Устали настолько, что остались спать в том месте, где находились. То есть прямо в отделении банка.

Двоих мужчин заметили прохожие через стеклянную дверь круглосуточного отделения с банкоматами на проспекте Октября. Они увалились спать прямо у дверей — один даже не поленился снять куртку.

— В шесть часов утра мимо проходил, увидел, — рассказывает ярославец Сергей. — Стучать к ним не стал.

На вид одеты мужчины довольно прилично. Видимо, ярославцы перегуляли накануне вечером.