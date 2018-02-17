|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Появилось видео аварии в Ярославле, где маршрутка защемила BMW
17 февраля 2018 10:15
3 284 6
Ярославские водители спорят в интернете о неоднозначной ситуации на дороге. Появилось видео, как маршрутка буквально защемила дорогой BMW на Ленинградском проспекте у пересечения с улицей Волгоградской.
Микроавтобус «Пежо» и BMW делили одну полосу на дороге, пытаясь уместиться там вдвоём. Манёвр получился таким филигранным, что никто из участников не стал останавливаться и писать протоколы об аварии.
— На данный момент там нет разметки и нет полос как таковых, «бэха» прямо ехала, а кто перестраивался, тот и виноват, — считает Евгений Дрожжин в группе «Ярославский автопортал».
— Маршрутка шла так-то по своей полосе, где движение только прямо. А вот «бэха» изначально идет на обгон справа по полосе, предназаченной для поворота направо, — считает другой участник обсуждения Алексей Афонин.
Появилось ещё одно мнение, где пострадавшей оказался и вовсе невиноватый «Форд».
— Основное ДТП произошло между «БМВ» и «Фордом». При этом БМВ скрылось с места ДТП. У водителей БМВ и маршрутки обоюдная вина — один не выдержал боковой интервал и ехал в «межрядье», второй перестраивался, не убедившись в безопасности маневра, — рассказывает очевидец.
Также в соцсетях обсуждают ещё одну спорную аварию, где машина сбила двухлетнего ребёнка.
Фото: Ярнет / youtube, Лариса Коршунова
Видео: Ярнет
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров