Появилось видео аварии в Ярославле, где маршрутка защемила BMW

Ярославские водители спорят в интернете о неоднозначной ситуации на дороге. Появилось видео, как маршрутка буквально защемила дорогой BMW на Ленинградском проспекте у пересечения с улицей Волгоградской.

Микроавтобус «Пежо» и BMW делили одну полосу на дороге, пытаясь уместиться там вдвоём. Манёвр получился таким филигранным, что никто из участников не стал останавливаться и писать протоколы об аварии.

— На данный момент там нет разметки и нет полос как таковых, «бэха» прямо ехала, а кто перестраивался, тот и виноват, — считает Евгений Дрожжин в группе «Ярославский автопортал».

— Маршрутка шла так-то по своей полосе, где движение только прямо. А вот «бэха» изначально идет на обгон справа по полосе, предназаченной для поворота направо, — считает другой участник обсуждения Алексей Афонин.

Водители разложили по схемам ситуацию

Кто виноват?

Появилось ещё одно мнение, где пострадавшей оказался и вовсе невиноватый «Форд».

— Основное ДТП произошло между «БМВ» и «Фордом». При этом БМВ скрылось с места ДТП. У водителей БМВ и маршрутки обоюдная вина — один не выдержал боковой интервал и ехал в «межрядье», второй перестраивался, не убедившись в безопасности маневра, — рассказывает очевидец.

Также в соцсетях обсуждают ещё одну спорную аварию, где машина сбила двухлетнего ребёнка.