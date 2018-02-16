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В Ярославской области домашняя собака заболела бешенством
16 февраля 2018 21:26
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В селе Ильинское Тутаевского района опасную болезнь нашли у домашней собаки. Департамент ветеринарии предложил ввести в населенном пункте карантин.
— Всего за 2018 год на территории Ярославской области зафиксировано 8 случаев бешенства в 8 неблагополучных пунктах, — рассказали в Россельхознадзоре по Ярославской области.
По два заболевших животных обнаружили в Ярославском и Тутаевском районах и по одному животному заболели в Переславском, Угличском, Мышкинском районах и в Тутаеве.
От бешенства в области с начала года погибли три лисы, две енотовидные собаки и три домашние собаки.
Погибают собаки не только из-за страшных болезней. В центре Ярославля от отравы погибла хаски.
Фото: Александра Савельева
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