В Ярославской области домашняя собака заболела бешенством

За полтора месяца бешенством заболели три домашние собаки

В селе Ильинское Тутаевского района опасную болезнь нашли у домашней собаки. Департамент ветеринарии предложил ввести в населенном пункте карантин.

— Всего за 2018 год на территории Ярославской области зафиксировано 8 случаев бешенства в 8 неблагополучных пунктах, — рассказали в Россельхознадзоре по Ярославской области.

По два заболевших животных обнаружили в Ярославском и Тутаевском районах и по одному животному заболели в Переславском, Угличском, Мышкинском районах и в Тутаеве.

От бешенства в области с начала года погибли три лисы, две енотовидные собаки и три домашние собаки.

Погибают собаки не только из-за страшных болезней. В центре Ярославля от отравы погибла хаски.