Быть искренним и хорошо поесть: Ян Топлеc рассказал, как раскачать свой канал на Youtube

Яна Топлеса внимательно слушал и известный в Ярославле блогер Андрей Алексеев

В ярославском кинозале «Концерт-Холл Кино» телеком-оператор «Дом.ru» организовал показ фильма «Раздающая», на котором побывал знаменитый блогер Ян Топлес. Ян Лапотков (его настоящая фамилия) создал на Youtube один из самых популярных каналов. Конечно, имени себя — проект «Топлес». И у этого канала — 1 миллион 700 тысяч подписчиков. Уж кому, как не ему, знать все секреты популярности! Их мы и выведали на встрече.

— Легко ли зарабатывать в интернете?

— Первые два года мне хватало только на еду, заплатить за квартиру и прикупить пару вещей. Хоть я и работал в таких проектах, как CarambaTV, +100500. С созданием канала «Топлес» появились дополнительные средства.

— Как найти себя в блогинге?

— Нужно смотреть и искать то, что нравится. Видеть свой идеал, на кого—то равняться и при этом добавлять что-то своё. Найти то, что станет визитной карточкой. Это не страшно, если на кого—то равняешься, берешь опыт, становится проще. И надо гореть идеей. Будут недовольные и непонимающие, но обязательно найдётся аудитория, которая поддержит.

— Страшные ошибки начинающих блогеров?

— Желание показать себя, похайпить и выдать себя за кого-то особенного. Получается вычурно.

— Чего не хватает в современном блогинге?

— Искренности. Когда рассказываешь о чём-то открыто, без прикрас и лишнего пафоса. Не хватает научно-популярных блогеров. Людей, которые умеют анализировать и искать правдивую информацию. Это касается и начинающих блогеров, когда им не хватает терпения, чтобы находить факты.

— Чем пользуешься? Что всегда с тобой во время съемки?

— Моя техника — Panasonic gh. Самое важное и без чего не пройдёт любая съемка — камера, свет, микрофон. Больше ничего не надо. Даже свет можно регулировать с помощью окна и камера может быть элементарной. Микрофон, пожалуй, самое важное. 50% ощущений от видео идёт от звука. Монтирую в Adobe Premiere.

— Сколько времени занимает работа над видео?

— Подготовка сценария занимает 3–4 дня. Бывает всю неделю, если тема большая. Монтаж 3–4 дня. В работе случаются прорывы: за декабрь мы сделали пять видео. От этого были в шоке. 35 дней без выходных, когда мы только ложились, закрывали глаза, открывали, завтракали, работали и вновь по кругу.

— Как расслабиться перед камерой?

— Хорошо поесть. Мне помогает газировка и медитация.

— Какой он — Youtube будущего?

— Мне кажется, распространятся нейросети, которые будут создавать искусственного человека в видео. Человек не стоял в камере, но он нарисован на экране благодаря нейросетям. Останется только писать сценарии и звук. Даже сейчас уже есть видео, когда нейросеть из сотни кадров с Бараком Обамой сделала ложное видео, на самом деле никогда не записанное. Такие технологии облегчат жизнь блогеров, но, скорее всего, появится больше мусора в интернете. С другой стороны, пока нейросеть создаёт меня по сценарию, я могу позволить себе быть толстым, прыщавым и даже не в России.