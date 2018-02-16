Распробуй Масленицу: как отгулять на фестивале еды и не разориться

На Масленицу в Ярославле не только блинами сыт будешь

Масленая неделя в Ярославле в этом году радует разнообразием. Помимо привычных блинов и дымящихся у палаток мангалов с шашлыками, нам устроили целый фестиваль стритфуда, на котором предлагают попробовать немало диковинных блюд. Мы и попробовали! А теперь расскажем вам, что действительно стоит съесть на фестивале еды, и как не разориться, выбирая между блином с уткой, фалафелем и бургером.

Беляш с красивым названием

Пряженцы — пирожки с кроликом и ветчиной

Или любимский пряженец. Мы нашли его в шале на Первомайском бульваре. Пряженец представляет из себя жареный пирожок-бомбочку с кроликом и ветчиной. Не фарш, не курица, а настоящий кролик — надо брать, когда слышишь такой состав блюда. И цена показалась демократичной — 100 рублей. Однако название и цена не оправдали ожиданий настолько, насколько хотелось бы. Пирожок оказался похож на обыкновенный беляш. Разве что, осознавая, что ешь кролика, становится вкуснее.

Цена: 100 рублей.

Пирожок небольшой

Вкусно, но.. Хотелось большего

Супчик с дымком

Поесть супу на улице? Отличная идея в такую погодку. Чечевичный супчик предлагают в шале на Первомайском бульваре. В том самом, где также можно съесть фалафель с овощами в лаваше.

Чечевичный супчик

Супчик подаётся горячим

Но если за шарики из бобов придётся отдать 250 рублей, то горячий супчик с ярким ароматом дыма, приправленный карри и куркумой, обойдётся всего в 100 рублей. Кстати, чечевица считается очень сытным продуктом, да и порция тут немаленькая. Поэтому заявляем смело, что есть суп на у лице — это классная идея.

Цена: 100 рублей.

Блин для гурманов

Блинчик с уткой, томлёной в печи

Конечно, можно съесть блин со сметаной, сгущёнкой или повидлом. Но куда интереснее поэкспериментировать, и попробовать блин с уткой, томлёной в печи. Самой печи на улице мы не нашли, но повара из домика-шале нас заверили, что печь, в которой томилась утка, находится в ресторане. Большой блин приготовят при вас, и туда же положат вкусную начинку — мясо и тушёный перчик с приправами. Роскошно! И очень сытно.

Цена: 150 рублей.

Начинки не пожалели

Мясо и овощи — хорошее сочетание

Подают блин в удобной упаковке

Что ещё попробовать: небюджетные варианты

Популярность бургеров в Ярославле зашкаливает настолько, что и они оказались на Масленице. Отведать их можно в двух точках на Первомайском бульваре. Отличные бургеры со свиной или говяжьей котлетой, специальными соусами, лучком и другими добавками выглядят большими и аппетитными. Но, увы, небюджетными — от 200 до 250 рублей за штуку.

На Первомайском бульваре ещё много вкусного. И дорогого

Из мясного можно угоститься колбасками, жареными на углях или гриле. Их предлагают в точках с шашлыком. Но если шашлык нынче не кажется дорогим удовольствием — 150–200 рублей, то с колбасками дело обстоит иначе. Не все точки предлагают колбаски собственного производства, но все просят за них от 200 до 350 рублей.

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