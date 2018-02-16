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Настучи на алкомаркет: ярославцы смогут закрыть злачные магазины жалобой в Telegram
16 февраля 2018 15:44
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Активисты движения «Антидилер» в Ярославле завели в Telegram открытый канал. Они призывают горожан скидывать туда информацию о магазинах, которые незаконно продают алкоголь, и аптеках, торгующих наркотиками.
— Через канал в Telegram мы будем реагировать на все сообщения о незаконной продаже алкоголя и наркотиков, — рассказал председатель движения «Антидилер» в Ярославле Ярослав Снетко. — Такие каналы уже есть в других городах, и они помогают вычислять тех, кто нарушает закон, и быстро реагировать.
В Ярославле «антидилеровцы» появились около пяти месяцев назад. Активисты движения регулярно выходят вместе с сотрудниками мэрии и полиции в рейды — проверяют алкомаркеты, аптеки и даже маршрутки. Ребята самостоятельно «накрывают» незаконных продавцов алкоголя и наркотиков.
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Фото: Антидилер
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