Настучи на алкомаркет: ярославцы смогут закрыть злачные магазины жалобой в Telegram

В Ярославле «антидилеровцы» появились около пяти месяцев назад

Активисты движения «Антидилер» в Ярославле завели в Telegram открытый канал. Они призывают горожан скидывать туда информацию о магазинах, которые незаконно продают алкоголь, и аптеках, торгующих наркотиками.

— Через канал в Telegram мы будем реагировать на все сообщения о незаконной продаже алкоголя и наркотиков, — рассказал председатель движения «Антидилер» в Ярославле Ярослав Снетко. — Такие каналы уже есть в других городах, и они помогают вычислять тех, кто нарушает закон, и быстро реагировать.

В Ярославле «антидилеровцы» появились около пяти месяцев назад. Активисты движения регулярно выходят вместе с сотрудниками мэрии и полиции в рейды — проверяют алкомаркеты, аптеки и даже маршрутки. Ребята самостоятельно «накрывают» незаконных продавцов алкоголя и наркотиков.

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