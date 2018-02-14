Ярославцы встали грудью за чиновников, которые в обход правил дали свет в Заволжском районе

Голубая "ветка" - это и есть ставшая светлой Красноборская

Что-то новенькое: ярославцы встали на защиту Владимира Слепцова. Горожане собираются выйти на митинг, если прокуратура накажет мэра за самовольное включение света на Красноборской улице. Мэрия дважды выставляла на торги контракт на проведение работ по освещению улицы Красноборская. Но оба раза торги не состоялись. Но свет почему-то появился. В обход мэрии. Прокуратура выявила нарушения и призвала к ответу Владимира Слепцова: нарушения устранить немедленно.

Кромешная тьма 17 лет

Понятно, почему ярославцы в этот раз не ругают, а защищают градоначальника. Света на этой улице не было аж 17 (!) лет. Всё это время жители Заволжского района ходили в кромешной тьме. Спасались фонариками. Зачастую по той дороге ездили и машины. Пешеходов во тьме они не видели, да и сами автомобили съезжали в кювет — даже света фар не хватало в этом тёмном царстве.

Заволжская прокуратура требовала устранить нарушения на Красноборской с 2012 года.

Так дорога выглядела на протяжении 17 лет

— Жители устали! Они могут всем посёлком выйти за мэра. Ведь у нас не только свет сделали, но и дорогу отгородили для пешехода. Ни один из глав, кроме Слепцова, ничего конкретного не сделал, — возмущается житель посёлка Тарас Сидорин.

Заволжане боятся: если свет установили в обход контракта на госзакупках, то и фонарные столбы демонтируют. А значит улица Красноборская опять погрузится во тьму.

— Накинулись на Слепцова, настрочили жалобу в прокуратуру, что, мол, какую-то церемонию не произвели, прописанную в законе, — возмущаются жители Заволжского района.

Вся проблема в бумажках

Мы уточнили у мэрии Ярославля, как же получилось так, что свет на улице Красноборская появился без ведома чиновников.

— Аукцион не состоялся, потому что оба раза документы были поданы с ошибками. Но на том участке дороги на самом деле был просто ужас. Поэтому подрядчик вошёл в положение и сказал: сделаю так. Работы выполнены за счёт средств бизнесмена, — пояснили в прокуратуре по Ярославской области.

Но прокуратура требует устранить нарушения. Весь процесс будет лично контролировать сам прокурор.

— Мэрия должна принять решение, как устранить эти нарушения. Но мы не требуем демонтировать фонари, убирать это освещение. Они могут придумать любой выход из этой ситуации. Мы будем работать в этом направлении вместе, — пояснили в ярославской прокуратуре.

Жители долгое время ходили с фонариками

Свет никуда не денется

— Нарушений никаких не было, — уверяют городские власти. – Нарушения были бы лишь в том случае, если бы мы получили деньги за эти работы в обход конкурса. А мы ничего не получали. Просто нашёлся человек, который сделал это за свой счёт. Свет с улицы Красноборской никуда не денется.

В мэрии уже знают, что ярославцы готовы с плакатами выйти в поддержку Владимира Слепцова. Говорят: им такая народная любовь очень приятна.