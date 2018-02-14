«Вы их даже не заметите»: мэрия ответила ярославцам, возмущённым строительством вертолётной площадки

Полёты будут редкими

Мэрия Ярославля ответила ярославцам, которые против строительства вертолётной площадки. Чиновники успокоили жителей посёлков Старые и Новые Куксёнки и Косая Гора. По словам мэрии, вертолётов они даже не заметят, так как воздушный транспорт будет работать в режиме ограниченного использования. То есть перелёты будут редкими.

— В Старых Куксёнках по программе развития территории до 2026 года предусматривается площадка для лёгких вертолётов. Изменения в генплан прошли публичные слушания в мэрии, в территориальной администрации. Большинство жителей высказалось за строительство площадки. Кроме того, получены все необходимые разрешения от госструктур: охрана окружающей среды, охрана культурного наследия, Минкульта. А также имеется решение муниципалитета. Учитываются все необходимые нормы, наличие строений и домов, — пояснили в мэрии Ярославля.

Однако жильцы посёлков в Заволжском районе явно не согласны с такими планами. Им вертолётная площадка под окнами не нужна. Поэтому они собирают подписи и написали письмо президенту, чтобы не допустить строительства на берегу Волги.