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Город

Полетим в Казань и Калининград: когда из Ярославля запустят новые рейсы

13 февраля 2018 17:46
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аэропорт, Туношна, Ярославль

Из Ярославля можно будет летать на выходные в Калининград и Казань. Причём очень скоро. Об этом заверил сегодня директор аэропорта Ярославля Туношна на заседании комитета областной думы.

— Вчера пришло подтверждение, что на линии Казань — Ярославль будет федеральная субсидия. Сейчас ведем переговоры с Татарстаном, договор практически уже подписан, — рассказал директор аэропорта Анатолий Козлов. — Летать будут 50-местные Bombardier CRJ200, для начала этого вполне достаточно, чтобы раскатать пассажиропоток.

Рейсы планируют сделать на выходные дни — с вылетом туда в пятницу и обратно в воскресенье. Перевозчиком может стать региональная авиакомпания UVT Aero.

Также сегодня депутаты предложили Туношне подумать о расторжении контракта с «Саратовскими авиалиниями», самолёт которых упал в Московской области.

Анна Елкина
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Фото: Аэропорт Ярославль / vk.com
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