Полетим в Казань и Калининград: когда из Ярославля запустят новые рейсы

Из Ярославля обещают полёты в Калининград и Казань

Из Ярославля можно будет летать на выходные в Калининград и Казань. Причём очень скоро. Об этом заверил сегодня директор аэропорта Ярославля Туношна на заседании комитета областной думы.

— Вчера пришло подтверждение, что на линии Казань — Ярославль будет федеральная субсидия. Сейчас ведем переговоры с Татарстаном, договор практически уже подписан, — рассказал директор аэропорта Анатолий Козлов. — Летать будут 50-местные Bombardier CRJ200, для начала этого вполне достаточно, чтобы раскатать пассажиропоток.

Рейсы планируют сделать на выходные дни — с вылетом туда в пятницу и обратно в воскресенье. Перевозчиком может стать региональная авиакомпания UVT Aero.

Также сегодня депутаты предложили Туношне подумать о расторжении контракта с «Саратовскими авиалиниями», самолёт которых упал в Московской области.