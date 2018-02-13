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Полетим в Казань и Калининград: когда из Ярославля запустят новые рейсы
13 февраля 2018 17:46
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Из Ярославля можно будет летать на выходные в Калининград и Казань. Причём очень скоро. Об этом заверил сегодня директор аэропорта Ярославля Туношна на заседании комитета областной думы.
— Вчера пришло подтверждение, что на линии Казань — Ярославль будет федеральная субсидия. Сейчас ведем переговоры с Татарстаном, договор практически уже подписан, — рассказал директор аэропорта Анатолий Козлов. — Летать будут 50-местные Bombardier CRJ200, для начала этого вполне достаточно, чтобы раскатать пассажиропоток.
Рейсы планируют сделать на выходные дни — с вылетом туда в пятницу и обратно в воскресенье. Перевозчиком может стать региональная авиакомпания UVT Aero.
Также сегодня депутаты предложили Туношне подумать о расторжении контракта с «Саратовскими авиалиниями», самолёт которых упал в Московской области.
Фото: Аэропорт Ярославль / vk.com
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