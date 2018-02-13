Прислушались к жалобам: в Ярославле показали новое меню для детских садиков

На дегустацию позвали заведующих детскими садиками и родителей дошкольников

В столовой предприятия «Комбинат социального питания» сегодня собрались заведующие детскими садами, родители малышей, чиновники, депутаты и журналисты. Им презентовали новое меню для детских садов — показали, чем с завтрашнего дня будут кормить детей, и дали попробовать эту еду.

Заведующие детскими садами остались продукцией довольны. По крайней мере вслух претензий не высказали

— Разрабатывая новое меню, мы прислушались к жалобам в интернете, — объяснила председатель совета директоров «Комбината социального питания» Мария Тураева. — Пристрастия современных малышей сложные. Мы постарались сделать так, чтобы соблюсти все нормы СанПиНа и чтобы было вкусно. Надеемся, что теперь то, что мы делаем, устроит всех.

Родители выбирали для дегустации те продукты, которые хотели проверить

На раздачу выставили рагу овощное с мясом, запеканку, рыбу, запечённую в сметанном соусе и в омлете, мясные биточки, супы, напитки. Председатель муниципалитета Артур Ефремов отправился к стойке с молочной продукцией и попробовал кефир.

— Консистенция ровная и молоком пахнет, — остался доволен депутат.

— А остальные блюда вам как? Своих детей стали бы таким кормить?

— Конечно! И детей, и сам бы с удовольствием каждый день так питался.

Депутат Артур Ефремов особое внимание уделил дегустации молочной продукции

— А вам как еда? — подошли мы к родителям детсадовцев.

— Очень неплохо, только опять в меню солёные огурцы, — сказала женщина.

— Скоро мы их заменим на свежие, — тут же подключилась к разговору Мария Тураева.

Сотрудники комбината заверили, что вся еда приготовлена в соответствии с нормами СанПиН

— А я доволен всем, — поддержал беседу отец 3-летней девочки Сергей Ветров. — Дочка из садика приходит и никогда есть не просит, и даже не кусочничает. Говорит, что не голодная. Значит в садике ест хорошо. Теперь я лично убедился.

— В целом да, но на тёплых молочных продуктах есть пенка, — добавила мама дошкольника Екатерина Окунева. — Мой, конечно, ест и пьёт всё, но знаю, что другие дети от этого нос воротят. Можно как-то перед раздачей избавляться от пенки. На дворе 2018 год, а она так и плавает в кружках, как во времена моего детства.

Уже завтра в детей в садиках покормят по обновлённому меню

— Мы проводим курсы мастерства среди поваров, — сказал директор предприятия Владимир Руденко. — К нам на предприятие они перешли на работу из детских садов, где по факту и продолжают работать. Стараемся обучить всех.

Недавно наши корреспонденты побывали в цехах «Комбината социального питания» и посмотрели, как готовят еду для ярославских детских садов и школ.