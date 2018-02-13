Аэропорт Ярославля может разорвать контракт с «Саратовскими авиалиниями»

Аэропорт Ярославля начнёт переговоры с другими авиакомпаниями, которые могли бы заменить «Саратовские авиалинии», самолёт которой разбился в Московской области со всеми пассажирами и экипажем на борту. Большинство летних рейсов на курорты из Ярославля планировались самолетами именно этой компании. Причём два рейса — такими же самолётами.

Сегодня в Ярославской областной думе больше часа обсуждали аэропорт Туношна — его работу, контракты с авиакомпаниями и необходимость больших реконструкций внутри аэровокзала.

— Действительно, на Сочи и Анапу мы планировали самолёты Ан-148. Сейчас идёт расследование, мы пока никаких выводов делать не будем, — сообщил депутатам директор аэропорта Анатолий Козлов. — Пока не планируем разрывать договор. Учитывая то, что это предприятие с многолетней историей. Мое мнение, что в случившемся задействован внешний фактор.

Однако депутаты рекомендовали не ждать завершения расследования и искать варианты не оставить ярославцев без южных рейсов этим летом. В ближайшее время руководство аэропорта поедет на переговоры с «Уральскими авиалиниями» и компанией «Руслайн».