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Город

Топчут хлеб ногами: ярославцы увидели, как обращаются с выпечкой в ларьках

13 февраля 2018 11:02
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хлеб, Ярославль

Ларьки в Ярославле обновили, однако работать лучше от этого они, похоже, не стали. Так, в хлебный ларёк на улице Ранней у дома №8, который недавно обновил свой внешний вид, выпечку привозят с нарушениями.

Грязную работу увидели прохожие и засняли на видеокамеры.

 

— Водитель/грузчик нёс лоток с хлебом по улице, на руках рабочие грязные перчатки, которыми он также открывает двери кузова автомобиля, лотки с хлебом заносят в ларёк и кладут на пол! — рассказал об увиденном ярославец Сергей, проходивший мимо. — При этом продавец принимает товар по накладной и без одноразовых перчаток, считает товар руками, этими же руками она производит расчёт с покупателями, считает деньги, мелочь.

На кадрах, которые успел записать ярославец видно, что лотки с неупакованным хлебом и правда ставят прямо под ноги продавцу. На пол, где только что рабочий прошёл в зимних ботинках.

Как уточняют правила Роспотребнадзора, реализация хлеба в розничной сети должна осуществляться только в упакованном виде. Упаковка должна иметь следующую информацию: наименование изделия, наименование и место нахождения предприятия-изготовителя, состав хлебобулочного изделия, дату изготовления и условия хранения, показатели пищевой ценности, сведения о наличии ГМО, а также срок хранения. 

Это уже не первая претензия к ларькам нового образца, которые появились по требованию мэра Ярославля: что ещё не так.

Анна Елкина
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Фото: Читатель 76.ru
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