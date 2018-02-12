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Город

Штраф в полмиллиона и тюрьма: в Ярославской области взялись за браконьеров

12 февраля 2018 20:30
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браконьеры, лоси, Ярославль

С 12 февраля все те, кто без специального разрешения выйдет на охоту на лосей, заплатит 480 тысяч рублей. Также нарушителям грозит уголовная ответственность, предусматривающая штраф в размере до 200 тысяч рублей либо до двух лет исправительных работ или арест на срок до 6 месяцев.

 — Увеличение ответственности за незаконную добычу природных ресурсов будет способствовать сокращению количества правонарушений, — сказал исполняющий обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — На территории региона в усиленном режиме продолжаются мероприятия по пресечению фактов браконьерства, среди которых лидирует незаконная добыча лося. В рейдах вместе с государственными инспекторами департамента участвуют сотрудники правоохранительных органов, штатных егерских служб, охотпользователи и представители общественности. Это повышает эффективность работы.

В ходе очередной проверки государственный охотничий инспектор и егеря зафиксировали факт незаконной охоты в окрестностях деревни Степанчиково Гаврилов-Ямского района. Браконьеры подстрелили двухлетнюю самку лося и на тракторе перевезли для разделки на животноводческую ферму. Задержаны пять подозреваемых. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

В правительстве уточняют, что на 2018 год в регионе выдано более 2 тысяч разрешений на добычу лося.

Анна Лурье
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Фото: правительство ЯО
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