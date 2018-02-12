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Хотела избавиться от мужа: ярославна порезала ножом супруга
12 февраля 2018 20:04
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Семейные страсти разгорелись не на шутку. Жена схватила нож и порезала своего супруга.
Скандал произошёл ещё 29 апреля прошлого года. Муж с женой поссорились во время семейных посиделок. Без спиртного не обошлось. Женщина настолько разозлилась, что решила избавиться от супруга. Она схватила нож и ударила им мужчину в живот. Однако вместо того, чтобы вызвать скорую, мужчина завалился спать. Спустя несколько часов домой пришла дочь. Она узнала о том, что произошло, и вызвала скорую помощь. А врачи уже сообщили о произошедшем в полицию.
— Мужчина получил достаточно серьёзное ранение, угрожающее его жизни. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.
В прошлом году ещё более шокирующая история произошла с супругой ярославского бизнесмена. Мужчина заказал для неё киллера.
Фото: Александра Савельева
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