Хотела избавиться от мужа: ярославна порезала ножом супруга

Мужчина был серьёзно ранен

Семейные страсти разгорелись не на шутку. Жена схватила нож и порезала своего супруга.

Скандал произошёл ещё 29 апреля прошлого года. Муж с женой поссорились во время семейных посиделок. Без спиртного не обошлось. Женщина настолько разозлилась, что решила избавиться от супруга. Она схватила нож и ударила им мужчину в живот. Однако вместо того, чтобы вызвать скорую, мужчина завалился спать. Спустя несколько часов домой пришла дочь. Она узнала о том, что произошло, и вызвала скорую помощь. А врачи уже сообщили о произошедшем в полицию.

— Мужчина получил достаточно серьёзное ранение, угрожающее его жизни. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.

В прошлом году ещё более шокирующая история произошла с супругой ярославского бизнесмена. Мужчина заказал для неё киллера.