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В Ярославской области поймали гонщика, наездившего на 74 штрафа ГИБДД
12 февраля 2018 18:20
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В Ярославской области поймали гонщика, который наездил 74 штрафа ГИБДД на 90 тысяч рублей. Гонщик прописан в Данилове и, конечно, штрафы платить не планировал.
Судебные приставы нашли вариант, чтобы выйти на молодого должника: выставили запрет на регистрационные действия в отношении его автомобиля. Иными словами, продать машину он не смог бы.
— В результате розыска стало известно, что гонщик проживает в другом городе. Парень сам объявился в отделе у приставов после того, как узнал о вынесенных запретах в отношении автомобиля. Долг оплатил сразу и в полном объеме, — рассказали в УФССП по Ярославской области.
Судебные приставы дадут должникам один день отдохнуть от преследования и даже угостят блинами на Масленицу.
Фото: Александра Савельева
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