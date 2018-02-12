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В Ярославле начали делать уникальные операции на сердце
12 февраля 2018 17:58
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Сегодня в Ярославской областной больнице впервые сделали операцию по радикальному излечению сердечных аритмий. В других регионах такой опыт не в новинку, поэтому ярославским врачам помогать приехали коллеги-хирурги из Томска.
— Если учесть, что у нас в регионе значительная часть населения страдает аритмией, то, несомненно, мы сможем спасти многие жизни, — рассказал заведующий хирургическим отделением областной клинической больницы Александр Гридин.
Первая операция длилась около трех часов. Операция прошла успешно, пациентку доставили в обычную палату. После непродолжительного наблюдения её выпишут.
А вот детей-аллергиков в Ярославской области оставили без медицинской помощи. Совсем! Родители плачут, а чиновники их успокаивают. Как обещают помочь власти.
Фото: ярославль.рф
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