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В Ярославском зоопарке выбирают самую романтичную пару животных
12 февраля 2018 15:07
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День всех влюбленных любят отмечать не только люди, но и звери — уверены в Ярославском зоопарке. Для животных здесь решили устроить конкурс пар, победители которого получат вкусный романтический ужин.
— Наши влюбленные лапушки тоже хотят приятно провести время за романтическим ужином при лунном свете, устраивать сюрпризы и направлять друг другу импульсы нежных чувств! — рассказали в зоопарке.
В конкурсе участвуют африканские белые львы Ярос и Лава, ламы, пара сахарных поссумов, альпаки, африканские страусы и беличьи саймири.
Проголосовать за понравившуюся пару можно в группе Ярославского зоопарка. Пока с большим отрывом лидирует пара белых львов.
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Фото: Ярославский зоопарк
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