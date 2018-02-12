В Ярославском зоопарке выбирают самую романтичную пару животных

В конкурсе участвуют шесть пар животных.

День всех влюбленных любят отмечать не только люди, но и звери — уверены в Ярославском зоопарке. Для животных здесь решили устроить конкурс пар, победители которого получат вкусный романтический ужин.

— Наши влюбленные лапушки тоже хотят приятно провести время за романтическим ужином при лунном свете, устраивать сюрпризы и направлять друг другу импульсы нежных чувств! — рассказали в зоопарке.

В конкурсе участвуют африканские белые львы Ярос и Лава, ламы, пара сахарных поссумов, альпаки, африканские страусы и беличьи саймири.

Белые львы

Сахарные поссумы

Альпаки

Страусы африканские

Беличий саймири

Проголосовать за понравившуюся пару можно в группе Ярославского зоопарка. Пока с большим отрывом лидирует пара белых львов.

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