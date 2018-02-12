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Заработать на снеге: в Ярославле подросток за деньги чистит машины и парковки
12 февраля 2018 11:09
2 047 17
Снегопад прошёл, а снег остался. И некоторые особо предприимчивые ярославцы хотят на этом немного подзаработать. Во Фрунзенском районе повесили объявление: «Очищу от снега. Парковочное место — 80 рублей, машину от снега — 130 рублей». И номер телефона. Фото объявления выложили в паблик «Подслушано у водителей — Ярославль» «ВКонтакте».
Мы позвонили по номеру, чтобы узнать, кто предлагает свои услуги.
Оказалось, что уборкой снега решил заняться 15-летний подросток по имени Иван.
— Да, всё почищу. Без трактора, вручную, — говорит Иван.
— У нас весь двор снегом завалило. Нужно штук 20 парковочных мест почистить. Справишься? — спрашиваем.
— За пару дней справлюсь, — уверяет нас Иван.
Мальчик уточнил, что может приехать в любой район города.
Труднее в работе приходится городским службам. У них таких решительных мальчиков нет. Дворники, наоборот, бросают лопаты.
Фото: Подслушано у водителей - Ярославль/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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