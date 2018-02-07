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Московский проспект планируют расширить уже в этом году
7 февраля 2018 10:52
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Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля мэрия озвучила очень важные для города изменения, которые произойдут уже в этом году. Речь идёт о расширении Московского проспекта — одной из самых загруженных магистралей Ярославля.
— Развязку, о которой когда-то шли разговоры, на въезде на Московский проспект мы реализовать не можем. Предлагаем решение, которое было согласовано с правительством области, о расширении проспекта на одну полосу и дополнительном строительстве ширины для поворота направо на улицу Малую Полетарскую, — рассказал директор департамента архитектуры и земельных отношений Александр Скворцов. — С инвестором уже согласовано.
Как уточнил мэр Владимир Слепцов, работы начнутся вместе со строительством IT-парка на месте гостиницы «Чайка», которую сейчас сносят. Именно застройщик этой площадки и займётся расширением проспекта в самом проблемном месте. Расширение также решит проблему с поворотом с проспекта налево на улице Малую Пролетарскую.
Фото: Александра Савельева
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