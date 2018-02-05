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В Ленинском районе маршрутка на переходе сбила девушку
5 февраля 2018
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Сегодня днем на перекрестке улиц Чкалова и Белинского маршрутка сбила девушку.
— Водитель маршрутки №61 решил проскочить, когда ему мигал уже желтый свет светофора, — рассказали очевидцы.
В этот же момент девушка начала переходить дорогу. Когда она заметила несущийся на нее автобус и побежала, было уже поздно. Водитель тоже не успел затормозить и сбил девушку.
На помощь ей кинулись прохожие, подняли на ноги. Сильных травм девушка, видимо, не получила, она поднялась, надела слетевшую шапку и, хромая, подошла к кабине маршрутки.
В октябре прошлого года на переходе на проспекте Машиностроителей «Мицубиси» сбил воспитательницу детского сада. Женщина погибла, а авария вызвала большой резонанс.
Фото: Камеры «Ярнет»
Видео: Камеры «Ярнет»
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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