В Ленинском районе маршрутка на переходе сбила девушку

Маршрутка сбила девушку на переходе

Сегодня днем на перекрестке улиц Чкалова и Белинского маршрутка сбила девушку.

— Водитель маршрутки №61 решил проскочить, когда ему мигал уже желтый свет светофора, — рассказали очевидцы.

В этот же момент девушка начала переходить дорогу. Когда она заметила несущийся на нее автобус и побежала, было уже поздно. Водитель тоже не успел затормозить и сбил девушку.

На помощь ей кинулись прохожие, подняли на ноги. Сильных травм девушка, видимо, не получила, она поднялась, надела слетевшую шапку и, хромая, подошла к кабине маршрутки.

В октябре прошлого года на переходе на проспекте Машиностроителей «Мицубиси» сбил воспитательницу детского сада. Женщина погибла, а авария вызвала большой резонанс.