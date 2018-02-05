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В Ленинском районе маршрутка на переходе сбила девушку

5 февраля 2018
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ДТП, Ярославль, маршрутка

Сегодня днем на перекрестке улиц Чкалова и Белинского маршрутка сбила девушку.

— Водитель маршрутки №61 решил проскочить, когда ему мигал уже желтый свет светофора, — рассказали очевидцы.

В этот же момент девушка начала переходить дорогу. Когда она заметила несущийся на нее автобус и побежала, было уже поздно. Водитель тоже не успел затормозить и сбил девушку.

На помощь ей кинулись прохожие, подняли на ноги. Сильных травм девушка, видимо, не получила, она поднялась, надела слетевшую шапку и, хромая, подошла к кабине маршрутки.

 

В октябре прошлого года на переходе на проспекте Машиностроителей «Мицубиси» сбил воспитательницу детского сада. Женщина погибла, а авария вызвала большой резонанс.

Елена Вахрушева
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Фото: Камеры «Ярнет»
Видео: Камеры «Ярнет»
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