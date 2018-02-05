Толкают всем городом: ярославцы вызволяют из снега застрявшие скорые и маршрутки

Выталкивают транспорт всем миром

Скоро во дворы будет просто не пробраться. Никому. Сегодня утром в снежном капкане увязло несколько машин скорой помощи. На подмогу подоспели прохожие: скорые толкали чуть ли не всем двором.

— На улице Бахвалова, 13 застряла скорая. Её сначала толкали прохожие, а потом вытягивал трактор. Не моги вытянуть полтора часа, — передаёт очевидец событий Наталья.

Скорую вытягивали прохожие, а потом трактор

На улице Панина возле домов 39 и 41 тоже завязла карета скорой помощи.

— Вытаскивали мужчины. С соседних машин вышли, помогли. Скорее всего, уже ехала с вызова, — рассказала очевидец Ангелина Серёгина.

Скорая застряла во дворе дома

Вязнут не только во дворах, но и на дорогах. Сегодня утром пассажиры маршрутки толкали застрявший перед Добрынинским мостом пазик. Толкали-толкали, да и вытолкали.

А снег между тем всё не заканчивается…