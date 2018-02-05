Ярославские заключённые поддержали российских олимпийцев

В Ярославле заключённые поддержали российских спортсменов

В Ярославле в 8-й исправительной колонии в посёлке Резинотехника прошёл флешмоб в поддержку российской олимпийской сборной. Заключённые сами придумали, как они это сделают. В акции приняли участие более двухсот человек.

— Они переживают и болеют за наших спортсменов, — рассказал заместитель начальника колонии подполковник внутренней службы Виктор Феофанов.

Заключённые нарисовали на территории исправительной колонии на снегу олимпийские кольца, а потом встали сами в них с воздушными шариками в руках. И выстроились в живой триколор.

Заключённые выстроились с шариками в живой триколор

— Пусть наших спортсменов осталось мало, но они должны сплотиться и показать, что мы, русские люди, несмотря на санкции, берём умением, а не числом, — сказал осуждённый Виктор. — На моей памяти это уже третьи спортивные санкции в отношении российских спортсменов. В 80-м была Москва, когда к нам отказалась приехать часть стран, в ответ в 1984 году наши спортсмены отказались участвовать, сейчас история повторяется. Но я уверен, что наша команда достойно выступит на зимней Олимпиаде.

Акция в поддержку российских спортсменов прошла и по другую сторону колючей проволоки — на Советской площади тоже устроили флешмоб. Здесь тоже люди выложили живой триколор.

На днях Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад 28 российских спортсменов, заменив наказание на более мягкое. Однако ярославский хоккеист, пятикратный чемпион России, а ныне депутат муниципалитета Илья Горохов считает, что Россия сама дала повод для разбирательств.

Одним из самых ожидаемых для россиян событий зимней Олимпиады в Пхёнчхане станет мужской турнир по хоккею. Он будет проходить с 14 по 25 февраля. В сборную попали несколько ярославских игроков.