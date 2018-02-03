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В поддержку российских олимпийцев ярославцы выстроились в живой триколор
3 февраля 2018
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Сегодня на Советской площади в Ярославле прошла акция в поддержку олимпийской сборной России.
— Наши спортсмены оказались сейчас в очень непростой ситуации. А потому им особенно необходимы помощь и поддержка болельщиков, — считает чемпион мира по греко-римской борьбе Алексей Тарабарин. — Так давайте же подставим им свое плечо, покажем, что мы рядом!
Ярославцы. пришедшие на площадь сегодня, стали участниками флешмоба — они выстроились в большой живой триколор.
После флешмоба всех ждут мастер-классы по фигурному катанию и хоккею от именитых спортсменов, конкурсы, розыгрыш спортивной лотереи.
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад 28 российских спортсменов, заменив наказание на более мягкое. Ярославский хоккеист, пятикратный чемпион России, а ныне депутат муниципалитета Илья Горохов считает, что атлеты, защитившие свои права, были чисты и до этого попали под жернова политических инструментов давления на Россию.
Фото: Евгения Кузнецова
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