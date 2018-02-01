Главным по охране окружающей среды в Ярославской области назначили местного эколога

Исполнять обязанности главы департамента будет Дмитрий Пеньков

Исполняющим обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области стал Дмитрий Пеньков, работающий здесь в должности заместителя руководителя. Произошло это из-за того, что место освободил Юрий Фирсов, переехавший в Москву. Он будет работать в Министерстве природных рессурсов России.

— Опыт, полученный в Ярославской области, очень дорог для меня, — сказал, уходя с поста, чиновник. — Именно за последний год — Год экологии — регион вошел в число лидеров по обеспечению экологической безопасности и воспитанию населения.

О новом и.о. главы регионального департамента известно, что здесь он работает с сентября прошлого года. Он курировал работу отдела государственного экологического надзора и разрешительной деятельности, а также отдела государственной экологической экспертизы, нормирования и контрольно-аналитической деятельности в части контроля и анализа деятельности управления. Является заместителем главного государственного инспектора Российской Федерации в области охраны окружающей среды по Ярославской области.

Трудовую деятельность Дмитрий Пеньков начал в управлении Росприроднадзора по Ярославской области с 2010 года, где исполнял обязанности заместителя руководителя управления.

Недавно с работы из структуры Ярославского правительства ушли Андрей Лукашов и Виктор Костин.

