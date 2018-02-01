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Город

Били ногами: в центре Ярославля после ДТП водители устроили разборки на дороге

1 февраля 2018
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ДТП, происшествия, авария, Ярославль

Вчера в половину одиннадцатого утра в Ярославле в районе пересечения улиц Свободы и Городской вал произошло ДТП, после которого его участники устроили лихие разборки. 21-летний парень на «Ладе-Приоре» стал то ли поворачивать, то ли разворачиваться, и не уступил дорогу «Шевроле-Ланос». 48-летний водитель иномарки не смог быстро среагировать и врезался в нарушителя.

 

— В отношении обоих водителей составлены протоколы об административных нарушениях, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Водителю автомобиля ВАЗ теперь придётся заплатить 500 рублей за нарушение правил дорожного движения. А вот водителя «Шевроле» арестовали на десять суток. Мужчину отправили в спецприёмник, а его машину — на штрафстоянку. На месте ДТП сотрудники ГИБДД провели медицинское освидетельствование, и выяснилось, что он был нетрезв. Кроме того, у него не было водительских прав.

Но до того, как приехали полицейские, участники ДТП устроили разборку. Прямо на дороге, рядом с местом аварии.

— Пьяный водитель из «Шевроле» вышел из машины и набросился на молодого парня из «Лады», — рассказал очевидец потасовки. — Прохожие прибежали разнимать.

— А мне показалось, что водитель «Лады» вместе с девушкой, с которой ехал в машине, в конфликте не участвовали, — говорит другой свидетель инцидента. — Они смотрели за происходящим со стороны.

Как бы там ни было, конфликт закончился мирно — к полицейским участники потасовки с жалобами обращаться не стали. Вероятно, успели выяснить отношения без посторонних.

Ещё одна история с более серьёзными последствиями произошла накануне в Некрасовском районе. На втором километре дороги Шебунино — Красный Профинтерн столкнулись автомобили «Ниссан» и «Фольксваген». Трое пассажиров получили серьезные травмы, и один из них — 65-летний мужчина — скончался в больнице.

Михаил Контуев
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