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Ярославский губернатор: «Из аэропорта Туношна будут отгружать товары за рубеж»
31 января 2018
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Сегодня в КЗЦ «Миллениум» даёт свою первую пресс-конференцию губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Начал он её с шутки.
— Добрый день, мы собрались по итогам работы за полтора года. Надеюсь, вопросы будут!
И вопросы были. Одним из первых обсудили развитие аэропорта Туношна в Ярославле.
— Мы в дальнейшем планируем развивать Туношну, — заявил Миронов. — Это площадка для инвестора по отгрузке продукции в различные регионы страны и за рубеж. Планируем реконструкцию пассажирского терминала, планируем увеличить не только выездной туризм, но и въездной. Продавать аэропорт однозначно не планируем.
Пока в Туношне разобрались с выездным туризмом. Теперь мы сможем прямо из Ярославля летать в Турцию.
Фото: Александра Савельева
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