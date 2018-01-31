Ярославский губернатор: «Из аэропорта Туношна будут отгружать товары за рубеж»

Первая пресс-конференция Дмитрия Миронова

Сегодня в КЗЦ «Миллениум» даёт свою первую пресс-конференцию губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Начал он её с шутки.

— Добрый день, мы собрались по итогам работы за полтора года. Надеюсь, вопросы будут!

И вопросы были. Одним из первых обсудили развитие аэропорта Туношна в Ярославле.

— Мы в дальнейшем планируем развивать Туношну, — заявил Миронов. — Это площадка для инвестора по отгрузке продукции в различные регионы страны и за рубеж. Планируем реконструкцию пассажирского терминала, планируем увеличить не только выездной туризм, но и въездной. Продавать аэропорт однозначно не планируем.

Пока в Туношне разобрались с выездным туризмом. Теперь мы сможем прямо из Ярославля летать в Турцию.