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Город

Мама забыла про своих детей: ярославна несколько лет скрывалась от алиментов

31 января 2018
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деньги, алименты, Ярославль

В отношении мамы двоих детей возбудили уголовное дело по факту неуплаты алиментов. Женщина в течение семи лет скрывалась от приставов, чтобы не платить деньги на содержание 16-летнего сына и 17-летней дочери. В итоге накопилось больше 60 тысяч рублей. Как выяснили приставы, работа и деньги у женщины есть.

— Подсудимая вину признала в полном объеме. Ей грозит лишение свободы на срок до одного года, — рассказали в прокуратуре Красноперекопского района.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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