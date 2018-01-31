Мама забыла про своих детей: ярославна несколько лет скрывалась от алиментов

Двое детей росли без денег и без мамы

В отношении мамы двоих детей возбудили уголовное дело по факту неуплаты алиментов. Женщина в течение семи лет скрывалась от приставов, чтобы не платить деньги на содержание 16-летнего сына и 17-летней дочери. В итоге накопилось больше 60 тысяч рублей. Как выяснили приставы, работа и деньги у женщины есть.

— Подсудимая вину признала в полном объеме. Ей грозит лишение свободы на срок до одного года, — рассказали в прокуратуре Красноперекопского района.