За благоустройство набережной жители Ярославской области проголосовали на хоккейном корте

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На льду устроили хоккейный праздник

В поселке Некрасовское на хоккейном корте, расположенном на территории местной школы, прошел традиционный турнир «Ледовые страсти». Участие в нем приняли 22 команды, около 360 человек. Самому старшему — 48 лет, самому младшему — всего 4 года.

Поддержать команды пришли больше тысячи зрителей. Для них организовали конкурс болельщиков.

Все присутствовавшие на празднике приняли участие в предварительном обсуждении общественных территорий для благоустройства в рамках проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Некрасовцам предложили заполнить анкету и опустить ее в специальную урну.

Жители не только голосуют за дворы, благоустройство которых должно войти в программу, но и за большие общественные территории — парки и скверы.

— В анкетах собравшиеся на турнире могли поставить галочку напротив одной из трех общественных территорий: набережной реки Солоницы, Юбилейного парка в районе улицы Кооперативной и сквера, — рассказали организаторы акции.

Всего из урны изъяли 820 анкет. Больше всего голосов в этот день набрала набережная.

Предварительный отбор территорий для включения в программу завершится 31 января в 12:00. До этого времени можно проголосовать как онлайн, на сайте Vmeste76.ru, так и очно в общественных местах, где установлены урны с эмблемой «Решаем вместе!».

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