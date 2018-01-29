Роковая дама вместо ДиКаприо: «Полицейский с Рублёвки» перекрасил свою гостиницу в Переславле

Актёр Александр Петров планирует открыть гостиницу в родном Переславле-Залесском

Внешний облик гостиницы актёра Александра Петрова, который сейчас на слуху как «полицейский с Рублёвки», изменился. Это произошло после того, как развозмущались общественники из Переславля-Залесского, где построили это здание.

— На фасаде здания замазали граффити с изображением актёра Леонардо ДиКаприо, — рассказала общественница Наталья Власова. — Вероятно, на этом месте нарисуют кого-то другого. А ещё сняли полиэтилен возле входа в гостиницу. Стало видно, что прямо у дверей нарисована героиня из фильма «Бриллиантовая рука».

И героиня эта — девушка, которая назначала встречу главному герою фильма в гостинице. В городе уже смеются, что это намёк для постояльцев, сообщающий об услугах заведения. Но это не главная претензия. Говорят, что здание портит исторический облик Переславля. Ведь Подгорная улица ведёт в сторону Ботика Петра, по ней проезжают все туристы. А это здание стоит прямо у дороги. Раньше он был покрашен в спокойный цвет. А теперь дом портит вид на одну из главных достопримечательностей города — Успенский Горицкий монастырь.

— Существует утверждённый проект охраны территорий культурных объектов Подгорной Слободы, — объясняет искусствовед и член ВООПИик Александра Андреева. — Это здание пусть и не закрывает вид на монастырь, но из-за своего колористического решения явно не красит. Если владелец гостиницы хочет вести там бизнес, то он должен постройку перекрасить.

Переславские общественники считают, что изображение роковой дамы на фасаде гостиницы - намёк для постояльцев

В то же время в Переславле подчёркивают, что к актёру Александру Петрову они не имеют претензий. Но всё же верят, что он их услышит.

— Александр работает в театре и у него много съёмок, — говорят общественники. — Возможно, он кому-то поручил заняться гостиницей, а эти люди так её покрасили, дискредитировав его имя.

Но хозяин будущей гостиницы Александр Петров, по всей видимости, перекрашивать здание в спокойные тона не намерен. Ведь он планирует тут открыть не просто гостиницу, а целый дом кино. Поэтому и выглядеть он должен соответствующим образом.

Граффити с изображением актёра Леонардо ДиКаприо с фасада гостиницы убрали

— У меня большое количество идей, и вот с одной из них я пришел к главе города, — объясняет и Александр Петров. — Гостиница потом будет работать как некое арт-пространство в Переславле, со своим небольшим уютным кинотеатром, рестораном, возможностью проведения в будущем кинофестивалей и реализацией творческих проектов. Чтобы это место было ярким пятном в городе.

В администрации актёра, который сам родом из Переславля, поддерживают. И даже отмечают его особые заслуги перед городом.

Скандал с обликом этой гостиницы разразился ещё в начале зимы. Общественники заявили о своих претензиях к внешнему облику этой гостиницы. А вот результаты опроса показали, что людям эта гостиница нравится. Подавляющее большинство участников голосования заявили, что им такое яркое пятно по вкусу.

Справка 76.ru

Александр Петров родился в 1989 году в Переславле-Залесском. Учился на экономическом факультете вуза. Во время учёбы входил в состав команды КВН, был членом студенческого совета, играл в театре-студии «Антреприза». На театральном фестивале в городе Похвистнево Самарской области на мастер-классах познакомился с педагогами ГИТИСа, в том числе с Леонидом Хейфецем, после чего решил оставить экономический факультет и поступил в РАТИ-ГИТИС, который окончил в 2012 году. Увлекается фотографией, футболом.

Дебютировал в кино он в 2010 году в эпизодической роли в сериале «Голоса». В 2012 году сыграл главную роль в сериале «Пока цветёт папоротник». В 2012–2013 гг. Александр служил в московском театре Et Cetera. В 2013-м был принят в труппу театра им. Ермоловой под руководством Олега Меньшикова. Безумно популярен в России он стал совсем недавно — после того, как снялся в сериале «Полицейский с Рублёвки».