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Ярославцы попросили отремонтировать парк «Нефтяник»
29 января 2018
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Новости компаний
Работники Ярославского электровозоремонтного завода приняли участие в предварительном обсуждении общественных территорий, которые претендуют на благоустройство в рамках проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».
В интернет-опросе на портале Vmeste76.ru в Красноперекопском районе сегодня лидирует парк «Нефтяник», а во Фрунзенском — парк Судостроителей. Предварительный отбор продолжится до 31 января. Территория, набравшая наибольшее количество голосов горожан, гарантированно получит средства бюджета на реконструкцию в 2018 году.
По проекту «Решаем вместе!» в прошлом году уже благоустроены 4 общественные территории, дворы 198 многоквартирных домов, проведены ремонтные работы на территории 69 детских садов и школ, 4 учреждений культуры, установлены спортивные площадки.
В 2018 году программа получила свое продолжение, ярославцы сами выбирают, какие городские зоны необходимо благоустроить в районах.
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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