Ярославцы попросили отремонтировать парк «Нефтяник»

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Жители города сами решают, какой парк больше всего нуждается в благоустройстве

Работники Ярославского электровозоремонтного завода приняли участие в предварительном обсуждении общественных территорий, которые претендуют на благоустройство в рамках проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



Для выбора предложены следующие места отдыха во Фрунзенском районе: парк Судостроителей, парк Победы на Липовой горе, аллея на улице Ньютона, территория у Златоустинской церкви, бульвар на улице Кривова и территория усадьбы Коковцевых в Новоселках. В Красноперекопском районе в числе претендентов на благоустройство — парки «Нефтяник» и «Рабочий сад», территория у церкви Иоанна Предтечи, аллея на улице Павлова, исторический сквер на улице Большой Федоровской напротив проходной завода «Победа рабочих» и территория у школы №40.

Предварительный отбор продолжится до 31 января

В интернет-опросе на портале Vmeste76.ru в Красноперекопском районе сегодня лидирует парк «Нефтяник», а во Фрунзенском — парк Судостроителей. Предварительный отбор продолжится до 31 января. Территория, набравшая наибольшее количество голосов горожан, гарантированно получит средства бюджета на реконструкцию в 2018 году.





Жительница Липовой горы Галина Маронова выступает за то, чтобы благоустроить местный парк Победы:

— Каждый день хожу туда гулять. Очень хочу, чтобы в этом месте отдыха произошли перемены, появились удобные лавочки.

В голосовании приняли участие рабочие завода

По проекту «Решаем вместе!» в прошлом году уже благоустроены 4 общественные территории, дворы 198 многоквартирных домов, проведены ремонтные работы на территории 69 детских садов и школ, 4 учреждений культуры, установлены спортивные площадки.В 2018 году программа получила свое продолжение, ярославцы сами выбирают, какие городские зоны необходимо благоустроить в районах.