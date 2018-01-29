×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

Ярославцы попросили отремонтировать парк «Нефтяник»

29 января 2018
724 2
Ярославль, решаем вместе

Новости компаний

Работники Ярославского электровозоремонтного завода приняли участие в предварительном обсуждении общественных территорий, которые претендуют на благоустройство в рамках проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».

Для выбора предложены следующие места отдыха во Фрунзенском районе: парк Судостроителей, парк Победы на Липовой горе, аллея на улице Ньютона, территория у Златоустинской церкви, бульвар на улице Кривова и территория усадьбы Коковцевых в Новоселках. В Красноперекопском районе в числе претендентов на благоустройство — парки «Нефтяник» и «Рабочий сад», территория у церкви Иоанна Предтечи, аллея на улице Павлова, исторический сквер на улице Большой Федоровской напротив проходной завода «Победа рабочих» и территория у школы №40.

В интернет-опросе на портале Vmeste76.ru в Красноперекопском районе сегодня лидирует парк «Нефтяник», а во Фрунзенском — парк Судостроителей. Предварительный отбор продолжится до 31 января. Территория, набравшая наибольшее количество голосов горожан, гарантированно получит средства бюджета на реконструкцию в 2018 году.

Проголосовать за проект можно, опустив анкеты в урны с логотипом «Решаем вместе!», установленные в общественных местах, так и на сайте проектVmeste76.ru.
Жительница Липовой горы Галина Маронова выступает за то, чтобы благоустроить местный парк Победы:
— Каждый день хожу туда гулять. Очень хочу, чтобы в этом месте отдыха произошли перемены, появились удобные лавочки.



По проекту «Решаем вместе!» в прошлом году уже благоустроены 4 общественные территории, дворы 198 многоквартирных домов, проведены ремонтные работы на территории 69 детских садов и школ, 4 учреждений культуры, установлены спортивные площадки.
В 2018 году программа получила свое продолжение, ярославцы сами выбирают, какие городские зоны необходимо благоустроить в районах.

Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Жительницу Ярославля заставили отработать долги перед мамой

Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO
Погода
Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет

Дожди и снегопады: в Ярославле резко потеплеет
Погода
На Ярославль с двух сторон надвигается метель

На Ярославль с двух сторон надвигается метель
Бизнес
Как не вернуться из отпуска в никуда

Как не вернуться из отпуска в никуда
Погода
Морозно и ясно: на следующей неделе в Ярославль придёт настоящая зима

Морозно и ясно: на следующей неделе в Ярославль придёт настоящая зима

Фильм недели
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (23): Фильм замечательный. Очень... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Комментарии (20): Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 56,00 56,79
EUR 69,10 69,99
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 30.01
USD 56,29 0,46
EUR 69,85 0,24
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.