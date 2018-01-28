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Онлайн-трансляция
Сторонники Алексея Навального вышли на митинг в Ярославле: онлайн-трансляция
28 января 2018
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Сегодня в парке Мира в Ярославле проходит акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Митинг проходит под названием «Забастовка избирателей». Мероприятие согласовано.
Сторонники политика вышли на акцию после того, как Центризбирком не допустил Навального до выборов.
Как проходит митинг, смотрите в нашем онлайн-репортаже.
14:55 Полицейские задержали двух человек. Первый пытался пронести на площадь самодельный бульбулятор. Ещё один 15-летний участник акции сунул листовку полицейскому.
12:52 — Часто слышу, что если что-то не нравится, я должна уехать. Но я не хочу уезжать. Я хочу жить в своей стране. Мы требуем перемен! — на такой ноте закончила митинг волонтер.
14:51 — Вы хотите, чтобы вас сажали за репосты?— спрашивает волонтер штаба.
— Нет! — кричат собравшиеся.
14:34 В толпе обсуждают политику. Верить или не верить тому, что пишут про Навального в интернете? В задних рядах развернулся спор на эту волнующую тему.
14:23 — Мы считаем, что наше конституционное право нарушено, — говорит Смирнов.
Собравшиеся попытались хором проскандировать «это не выборы», но получилось вразнобой.
14:20 — Что-то мы замерзли. Давайте покричим, — предложил со сцены Смирнов.
Собравшиеся покричали.
— Я выдвигал Навального! — проскандировала толпа.
14:18 Заместитель координатора ярославского штаба Навального Александр Смирнов рассказывает о проделанной работе и о том, что на выборы должны быть допущены все.
14:13 В стороне за происходящим наблюдают полицейские и глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.
13:59 В парке дежурит полиция. Всех, кто приходит на акцию, вежливо и тщательно досматривают. Просят открыть сумки, обводят металлоискателем по карманам.
13:57 Сторонники Навального часто собираются именно здесь — в парке на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина.
Фото: Ольга Прохорова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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