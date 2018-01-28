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Город

Сторонники Алексея Навального вышли на митинг в Ярославле: онлайн-трансляция

28 января 2018
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митинг, Ярославль, Навальный

Сегодня в парке Мира в Ярославле проходит акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Митинг проходит под названием «Забастовка избирателей». Мероприятие согласовано.

Сторонники политика вышли на акцию после того, как Центризбирком не допустил Навального до выборов.

Как проходит митинг, смотрите в нашем онлайн-репортаже.

14:55 Полицейские задержали двух человек. Первый пытался пронести на площадь самодельный бульбулятор. Ещё один 15-летний участник акции сунул листовку полицейскому.

14:53 Включили гимн России. Его дослушали не все. Люди стали расходиться.

12:52 — Часто слышу, что если что-то не нравится, я должна уехать. Но я не хочу уезжать. Я хочу жить в своей стране. Мы требуем перемен! — на такой ноте закончила митинг волонтер.

14:51 — Вы хотите, чтобы вас сажали за репосты?— спрашивает волонтер штаба.

— Нет! — кричат собравшиеся.

14:45 Ярославцев зовут побыть наблюдателями на выборах. А митингующих начинает заносить снегом.

14:34 В толпе обсуждают политику. Верить или не верить тому, что пишут про Навального в интернете? В задних рядах развернулся спор на эту волнующую тему.

14:25 — За-ба-стов-ка! — скандируют собравшиеся.

14:23 — Мы считаем, что наше конституционное право нарушено, — говорит Смирнов.

Собравшиеся попытались хором проскандировать «это не выборы», но получилось вразнобой.

14:20 — Что-то мы замерзли. Давайте покричим, — предложил со сцены Смирнов. 

Собравшиеся покричали.

— Я выдвигал Навального! — проскандировала толпа.

14:18 Заместитель координатора ярославского штаба Навального Александр Смирнов рассказывает о проделанной работе и о том, что на выборы должны быть допущены все.

14:15 Собравшимся в парке людям раздают плакаты. Митинг начался.

14:14 Глава ярославского штаба Навального Елена Лекиашвили говорит, что начнут с минуты на минуту.

14:13 В стороне за происходящим наблюдают полицейские и глава Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.

13:59 В парке дежурит полиция. Всех, кто приходит на акцию, вежливо и тщательно досматривают. Просят открыть сумки, обводят металлоискателем по карманам.

13:57 Сторонники Навального часто собираются именно здесь — в парке на пересечении улицы Свободы и проспекта Ленина.

13:51 В парке поставили сцену, играет музыка. Через несколько минут — начало.

Ольга Прохорова
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Фото: Ольга Прохорова
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