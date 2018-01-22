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В Ярославле пенсионерка избила костылём врача скорой
22 января 2018
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Профессия врача по праву считается одной из самых нервных и опасных.
Пенсионерка обматерила и избила костылём женщину-врача скорой помощи. Всё произошло как раз в тот момент, когда врач приводила в чувства мужчину.
В мае 2017 года на станцию скорой помощи позвонили прохожие, которые на улице Панина увидели лежащего на земле мужчину. Он был без сознания. Виной всему – большое количество спиртного. Но не бросать же его? Прибывшая на место бригада скорой стала оказывать помощь мужчине. В этот момент мимо проходила 59-летняя пенсионерка. Она ни с того ни с сего напала на врача скорой, обматерила её и избила костылём. Врач получила сотрясение мозга.
— Оказалось, что обвиняемая страдает параноидной шизофренией. Поэтому женщина не осознавала того, что делает. Больную отправили на принудительное лечение, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.
Ранее 76.ru рассказывал о том, что в Ярославской области мужчина убил водителя скорой помощи.
Фото: Александра Савельева
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Далее: «Не хочу прожить ещё один такой же год»: ярославна бросила престижную работу в Москве, чтобы жить на острове
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