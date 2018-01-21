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В Ярославле выбрали самую красивую девочку
21 января 2018
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В Ярославле выбрали самую красивую девочку. Победительницей конкурса «Мини мисс Ярославль 2018» стала Анастасия Ёршикова. Маленькие участницы продемонстрировали свои таланты и наряды членам в жюри в ДК имени Добрынина. Надо сказать, что посмотреть на очаровательных мини-мисс пришёл целый зал.
— Вручать награды пришли взрослые королевы — победительницы предыдущих конкурсов красоты, — рассказал телеведущий Сергей Муканов.
— Моя победа! Я получила Гран-при «Мини мисс Ярославль»! — восторженно сообщает в соцсетях Анастасия Ёршикова.
Кстати, 10 февраля в КЗЦ «Миллениум» состоится конкурс красоты «Миссис Ярославль 2018» и «Миссис Золотое кольцо 2018».
Фото: Анастасия Ёршикова/Vk.com
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