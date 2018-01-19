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В Ярославской области в крещенскую ночь окунулись больше двенадцати тысяч человек
19 января 2018
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Спасатели подсчитали, что в ночь с 18 на 19 января в Ярославской области в иордани окунулись больше двенадцати тысяч человек. Из них больше трехсот - дети.
- В Ярославле около восьми тысяч горожан окунулись в ледяную прорубь, в Рыбинске – около полутора тысяч, - рассказали в пресс-службе МЧС.
Ночью за безопасностью пришедших в храмы и к купелям людей следили сотрудники МЧС, полиции и скорой помощи. Для охраны общественного порядка и регулирования автомобильного движения на улицы вышли больше тысячи полицейских.
— Нарушений общественного порядка при проведении празднования Крещения Господня не допущено, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Читайте также: как в Ярославле праздновали Крещение.
Фото: УМВД
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