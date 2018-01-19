С февраля на центральных улицах Ярославля запретят парковаться: адреса

Улицы в центре города очистят от припаркованных машин

Мэрия Ярославля ограничит стоянку и остановку автомобилей в центре города, чтобы облегчить движение транспорта по дорогам.

— Ограничения вводятся с пятого февраля, чтобы упорядочить парковку и увеличить пропускную способность улиц, — рассказали в мэрии.

Стоянку машин по четным и нечетным числам месяца ограничат в центре:





улица Максимова (от улицы Андропова до улицы Трефолева);

улица Терешковой (от улицы Суркова до улицы Флотской);

улица Суркова (от проспекта Октября до улицы Терешковой);

улица Флотская (от улицы Советская до проспкта Октября);

улица Б. Октябрьская (от Богоявленской площади до улицы Собинова);

улица Рыбинская (от пр-та Толбухина до ул. Лисицына);

улица Салтыкова-Щедрина (от у улицы Республиканская до улицы Победы);

улица Республиканская (от улицы Советская до проспекта Октября);

улица Республиканская (от улицы Некрасова до улицы Свободы).



Стоять и останавливаться автомобилистам запретят на участках этих улиц:

1. Пушкина (от улицы Собинова до площади Волкова вдоль Власьевского сада).

2. Победы (от улицы Кооперативная до улицы Терешковой).

3. Володарского (от проезда между домами №1 и №1А до Которосльной набережной).

4. Панина в районе дома №12Б.

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