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С февраля на центральных улицах Ярославля запретят парковаться: адреса
19 января 2018
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Мэрия Ярославля ограничит стоянку и остановку автомобилей в центре города, чтобы облегчить движение транспорта по дорогам.
— Ограничения вводятся с пятого февраля, чтобы упорядочить парковку и увеличить пропускную способность улиц, — рассказали в мэрии.
Стоянку машин по четным и нечетным числам месяца ограничат в центре:
1. Пушкина (от улицы Собинова до площади Волкова вдоль Власьевского сада).
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Фото: Мэрия Ярославля
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