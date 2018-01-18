«Скотч отклеился»: в Ярославле с остановки ветром сорвало крышу

Ярославцы говорят, что крыша была чуть ли не приклеена к остановке скотчем

Сегодня на улице Гагарина возле «Арены-2000» снесло крышу у остановочного комплекса. Теперь люди ждут троллейбусы и маршрутки по направлению из центра под снегопадом.

— В сентябре прошлого года мы обращали внимание на ненадежную конструкцию остановочного комплекса, обмотанного скотчем, — тут же припомнили активисты сообщества «Неравнодушный Ярославль».

В мэрии сейчас разбираются, что делать с этой остановкой дальше.

Тем временем, за обстановкой на городских дорогах можно следить в режиме реального времени по нашей онлайн-трансляции.