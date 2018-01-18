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«Скотч отклеился»: в Ярославле с остановки ветром сорвало крышу
18 января 2018
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Сегодня на улице Гагарина возле «Арены-2000» снесло крышу у остановочного комплекса. Теперь люди ждут троллейбусы и маршрутки по направлению из центра под снегопадом.
— В сентябре прошлого года мы обращали внимание на ненадежную конструкцию остановочного комплекса, обмотанного скотчем, — тут же припомнили активисты сообщества «Неравнодушный Ярославль».
В мэрии сейчас разбираются, что делать с этой остановкой дальше.
Тем временем, за обстановкой на городских дорогах можно следить в режиме реального времени по нашей онлайн-трансляции.
Фото: Неравнодушный Ярославль/Telegram
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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