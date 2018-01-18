Мэрия Ярославля ищет работников: топ вакансий от властей

В мэрию Ярославля ищут работников

В мэрию Ярославля требуются работники. Городские власти опубликовали список вакансий, актуальных на сегодня.

Так, в администрацию ищут главного бухгалтера финансово-экономического отдела аппарата муниципалитета Ярославля. А в департамент по соцподдержке населения ищут руководителей городских предприятий: директора в комплексный центр обслуживания населения Ярославля, в санаторий «Ясные зори», в центр социальных выплат и даже в дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий. Также ищут специалиста на замещение вакантных должностей руководителей в управление по физкультуре и спорту. Правда, зарплаты и время собеседований можно узнать, позвонив в кадровые службы этих разделов.

Также ищут работников в агентстве по муниципальному заказу — юриста и инженера по качеству.

— Вакансии актуальны, можно обратиться по ним через центр занятости или по телефону +7 (4852) 40-46-85, — рассказали в кадровой службе агентства.

От инженера по качеству требуется опыт работы в дорожной сфере, а также высшее техническое образование. Именно эти специалисты выезжают на приёмку новых дорог и дорог после ремонта. Заплатят такому специалисту от 18 до 22 тысяч рублей без вычета подоходного налога. Главный специалист-юрисконсульт должен уметь работать в сфере закупок, ему предлагается зарплата такая же, как инженеру по качеству.

Напомним, в Ярославле есть ещё одна интересная должность: Росгвардия ищет стрелка.