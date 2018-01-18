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Пьяный водитель пытался тысячей откупиться от гаишников

18 января 2018
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ГИБДД, суд, взятка, полиция, Ярославская область

Полиция Тутаева направила в суд уголовное дело на 23-летнего парня, пытавшегося дать взятку сотруднику ДПС.

В Тутаеве на улице Моторостроителей гаишники остановили ВАЗ-2110, за рулем которого был 23-летний парень. Водитель был пьян и, как выяснили правоохранители, уже лишен прав за пьяную же езду. Понимая, что ему светит уголовная ответственность, парень попытался откупиться и предложил гаишникам одну тысячу рублей. Даже после предупреждения о том, что предложение взятки — это ещё одно уголовное дело, мужчина не оставлял надежд все уладить с помощью тысячной банкноты.

— Подозреваемому предъявлено обвинение по статьям «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десять тысяч рублей» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Дело направлено в суд.

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Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: УМВД
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