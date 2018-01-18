|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Пьяный водитель пытался тысячей откупиться от гаишников
18 января 2018
1 799 4
Полиция Тутаева направила в суд уголовное дело на 23-летнего парня, пытавшегося дать взятку сотруднику ДПС.
В Тутаеве на улице Моторостроителей гаишники остановили ВАЗ-2110, за рулем которого был 23-летний парень. Водитель был пьян и, как выяснили правоохранители, уже лишен прав за пьяную же езду. Понимая, что ему светит уголовная ответственность, парень попытался откупиться и предложил гаишникам одну тысячу рублей. Даже после предупреждения о том, что предложение взятки — это ещё одно уголовное дело, мужчина не оставлял надежд все уладить с помощью тысячной банкноты.
— Подозреваемому предъявлено обвинение по статьям «Покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десять тысяч рублей» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Дело направлено в суд.
Читайте также: подарок дешевле трёх тысяч: с чем можно идти к врачам и учителям. Помощник прокурора Кировского района рассказал о том, что такое взятка, где их берут миллионами и что делать, если ты действительно хочешь отблагодарить любимого врача.
Фото: УМВД
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Новостройки 4 627 Вторичное жилье 5 717 Сдам в аренду 687 Коммерческая 138 Добавить объявление о продаже недвижимости
|
Культура
Фильм недели
15 января
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров