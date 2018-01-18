«Рожаем пупсиков, а они выходят из-под контроля»: 10 вопросов психологу о школьных агрессорах

Людей нужно готовить к родительству со школьной скамьи, считает психолог Лариса Суркова

Кровавые драмы в российских школах вскрыли сразу несколько проблем: недостатки в системе образования, слабый контроль за насильственным интернет-контентом, семейные конфликты. Пожалуй, тише других звучат важные вопросы о том, как быть тем, кто постоянно находится рядом с потенциальными преступниками.

Эхом поножовщины в пермской школе №127, где двое подростков напали на четвероклашек и их учительницу, стала разборка девятиклассников в школе под Челябинском. Тоже с ножом. К счастью, жизни единственного пострадавшего в челябинском инциденте ничего не угрожает. Как распознать в ребенке надвигающуюся бурю и остановить ее, пока не случилось беды? Об этом в интервью сети городских порталов рассказала кандидат психологических наук, мать пятерых детей, автор блога @larangsovet в Instagram Лариса Суркова.

— Насилие в школах — современная проблема? Или раньше его было не меньше?

— Объективно на этот вопрос ответить нельзя. В современных школах этого насилия много за счет того, что есть постоянные примеры для подражания: кто-то выкладывает в сеть видео избиения одноклассников, а остальные хотят повторить, так же прославиться. Этот тренд никак не блокируется, довольно часто остается безнаказанным. Психологов в школах сократили. И никто не задумывается, почему происходят подобные инциденты, их не разбирают.

— По каким причинам дети становятся агрессивными?

— Причин много, но главная в том, что у нас все общество нагружено огромным количеством психологических проблем. Мы находимся в постоянной борьбе, стремимся быть не хуже всех. Довольно часто эта борьба распространяется и на детей: очень хочется, чтобы ребенок ничем не отличался от других и чтобы у него все было. Причем под «все» подразумевается в первую очередь материальный достаток. Родители все чаще забывают о душах, об умах детей, не уделяя им свое время. Именно с позиции качества, а не количества. Можно находиться рядом с ребенком, но при этом не быть вместе с ним: не общаться, не интересоваться его мыслями и делами. Конечно, все проблемы начинаются не в подростковом возрасте, все идет из раннего детства. Просто к подростковому возрасту все накопленные проблемы превращаются в один большой снежный ком.

— Есть ли надежная профилактика отклонений в психике у детей?

— Единственная надежная профилактика — это подготовка родителей. Людям надо со школьной скамьи объяснять, что такое ребенок, каково жить с ребенком, какие чувства он испытывает. У нас родители этого не знают. Они рожают себе пупсика, который к трем годам перестает подчиняться им, и начинаются проблемы. У нас является нормой физическое насилие по отношению к детям, хотя, казалось бы, мы живем в современной стране. Насилие со стороны родителей рождает насилие в ребенке.

Многим детям не хватает общения с родителями

— Когда стоит обязательно показать ребенка психологу, на какие особенности в поведении обратить внимание, чтобы не прокараулить беду?

— Психологу имеет смысл нанести визит после первого класса и в 10–12 лет. Если ребенок закрывается, если много времени сидит отрешенным от вас, не общается с вами, агрессивен, огрызается, постоянно швыряет предметы, делает другие вещи, которые вызывают у вас внутреннюю тревогу — все это повод для похода к психологу. Можно сказать, что так ведут себя все подростки, но лучше перебдеть.

— Допустим, проблемы с психикой ребенка становятся очевидными, понятно, что он агрессивен и недалеко до взрыва. Что предпринять его родителям в такой ситуации? Изолировать ребенка от общества?

— Иногда и стоит изолировать, но родитель не может этого решить сам, без помощи специалиста. Обязательно нужно обращаться к психологам, психиатрам. И очень хочется верить, что вернут психологов в школе именно как службу, у которой будет время наблюдать за детьми и анализировать их поведение.

— Известно, что один из молодых людей был зачинщиком нападения на пермских школьников, второй — попал под его влияние. Есть ли способ оградить ребенка от чужого влияния?

— Единственный способ — быть для своего ребенка большим авторитетом, чем тот человек, который оказывает влияние. Авторитет зарабатывается с самого рождения ребенка. Очень важно выстраивать доверительные отношения, показывать положительный пример. Авторитет — это прежде всего личный пример. Невозможно требовать от ребенка «ты должен вырасти хорошим человеком», когда это говорит пьяный папа, играющий в «танчики».

— Если в классе есть очевидный агрессор, из-за которого страдают другие дети, как родители могут их защитить?

— Родителям сложно защитить ребенка, потому что их нет в школе и объективно они не видят ситуацию. Такие проблемы, как в Перми, должны выявлять педагоги. Но сейчас школы превращаются в непонятную субстанцию с большим количеством письменных отчетов. У педагогов остается все меньше времени для работы с детьми как с личностями. И все же школу нельзя исключать из жизни ребенка.

В школы необходимо вернуть психологов

— Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова рассказала, что родители школьника, устроившего поножовщину в Перми, уже обращались за помощью в социальные органы, но все, что там сделали — выписали им штраф. Получается, если сами родители не в состоянии справиться с агрессией ребенка, им никто не может помочь? Насколько эффективны институты социальной защиты и профилактики насилия, которые есть в России?

— Я думаю, правильнее говорить, что их нет. Опека, комиссии по делам несовершеннолетних — это карательные органы, у них нет задач помочь семье.

— Какими взрослыми вырастают агрессивные дети?

— Это непредсказуемо. Есть понятие в психологии — компенсация (механизм защиты психики, позволяющий человеку самостоятельно преодолевать негативные качества. — Прим. ред.). Агрессоры могут компенсироваться самостоятельно, осознать свои недостатки и исправиться, или жизнь их поломает. Я бы не стала делать предположений относительно того, каким вырастет агрессивный ребенок.

— Стоит ли молчать, когда происходят такие трагедии, как в Перми, или про них надо говорить как можно громче, чтобы остановить их распространение?

— Об этом надо говорить, но без деталей и подробностей, как это делается сейчас в СМИ. Чересчур много подробностей: как зашли, как обошли охрану, какое оружие использовали, — все это является инструкцией для тех, кто вздумает повторить. Ведь эти парни — вроде как «герои», их по телевизору показывают, обсуждают. Как правило, взрослым это кажется глупым, но подростковый кризис такой — странный.