Детский омбудсмен навестил ребенка, брошенного мамой: в каком состоянии малышка

Ребенок сейчас в больнице

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области навестил в больнице 11-месячную девочку, которую бросила мама.

Ребенок сейчас под присмотром врачей.

— Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Условия содержания в медицинской организации удовлетворительные. Мы держим ситуацию под контролем и окажем помощь при необходимости, — рассказал детский омбудсмен Михаил Крупин.

Напомним, в конце декабря прошлого года молодая мама бросила ребенка с незнакомыми людьми в Красноперекопском районе и пропала. 11-месячную девочку обнаружили полицейские. В начале января 24-летнюю Светлану Вишнякову нашли. Она сама вернулась домой. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.