|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Детский омбудсмен навестил ребенка, брошенного мамой: в каком состоянии малышка
17 января 2018
2 786 0
Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области навестил в больнице 11-месячную девочку, которую бросила мама.
Ребенок сейчас под присмотром врачей.
— Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Условия содержания в медицинской организации удовлетворительные. Мы держим ситуацию под контролем и окажем помощь при необходимости, — рассказал детский омбудсмен Михаил Крупин.
Напомним, в конце декабря прошлого года молодая мама бросила ребенка с незнакомыми людьми в Красноперекопском районе и пропала. 11-месячную девочку обнаружили полицейские. В начале января 24-летнюю Светлану Вишнякову нашли. Она сама вернулась домой. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Культура
Фильм недели
позавчера
«Кто наш папа, чувак?»: дорога старости
Братья неожиданно узнают о лихой молодости матери, благодаря которой она на протяжении нескольких десятков лет находится в неведении, кто же...
«„Зеркало“ — антимещанское... далее
25 декабря 2017
«Джуманджи: зов джунглей»: мы приглашаем тех, кто отчаян
Школьники находят старую игровую приставку с картриджем, на котором написано «Джуманджи». Стоит ребятам только выбрать персонажей из списка...
Моим детям понравилось! Мне... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров